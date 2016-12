Katarina Ujdur i, kako se nagađa, Dalibor Milan, krenut će u kampanju kao glavni favoriti za gradonačelnika Metkovića. HDZ je dosad na lokalnoj razini bio poprilično slab, ali na parlamentarnim izborima u samom gradu osvojio je 3156 glasova, ili 262 glasa više nego lista Mosta. Uostalom, više ne gledamo 'utakmicu' Most-Jambo.

Teško će na lokalne izbore u Metkoviću izaći devet tisuća ljudi i teško će neka politička opcija dobiti apsolutnu većinu kako je to pošlo za rukom Mostu u svibnju 2013. godine. Upravo je ta, do tada neviđena masovnost na izborima donijela Mostu vlast u Metkoviću.



Od tada su prošle tri i pol godine, primiču se novi lokalni izbori, a i dosta se toga promijenilo po političkoj vertikali i horizontali. Hrvatska je od tada promijenila tri vlade, Milanovićevu, Oreškovićevu i ovu sadašnju, Plenkovićevu.



U dvije zadnje Most je bio koalicijski partner, iako čelnici Mosta to ne vole baš tako kazati. Pojava Mosta na političku je scenu unijela dosta novina, do tada neviđenih u Hrvatskoj od lokalne pa do državne razine.



Naime, nakon Mostova autsajderskog uspjeha u politiku bi išli mnogi koji o njoj pojma nemaju, ne samo da ništa ne znaju o politici, nego nemaju ni formalnog obrazovanja. Tako imamo poplavu nezavisnih lista i facebook skupina, koje primjerice najavljuju preuzimanje vlasti - u Metkoviću. Ali, sportskim rječnikom, lopta je okrugla, pa se nećemo baviti procjenom mogućeg izbornog rezultata u svibnju naredne godine.



Iako je do redovnih lokalnih izbora ostalo šest mjeseci, u Metkoviću se već poprilično zakuhalo na političkoj sceni. Ulje na vatru stiglo je iz lokalnog HDZ-a sa najavom njihova člana, Dalibora Milana, kao gradonačelničkog kandidata.



Sam Milan je demantirao kazavši da to nije gotova stvar te da stranačka gradska tijela o tome nisu ni raspravljala niti odlučivala, iako neki baš iz te formulacije iščitavaju da je njegovo kandidiranje gotova stvar. No, Milan o svemu do daljnjega šuti.



Ubrzo nakon toga, Most je izišao sa svojom gradonačelničkom kandidatkinjom, aktualnom zamjenicom Bože Petrova, Katarinom Ujdur, koja obnaša dužnost gradonačelnice Metkovića od 23. ožujka.



Bez obzira hoće li Milan biti kandidat HDZ-a ili neće, njegovo samo spominjanje je uzburkalo gradsku političku scenu, do sada podijeljenu na dva suprotstavljena tabora, Jambo-Most. U Mostu je zavladala poprilična nervoza pa se čini da će se za ove nadolazeće izbore bitka voditi na relaciji Most-HDZ, za razliku od dosadašnjih ratova između Mosta i Jambe.



HDZ je do sada u Metkoviću bio poprilično slab, ali na parlamentarnim izborima, redovnim i izvanrednim u samom gradu Metkoviću osvojio je 3156 glasova, što je bilo za nekih 262 glasa više nego lista Mosta, pa upravo to HDZ-u daje vjeru da mogu pobijediti i na lokalnim izborima.

Bačićev angažman

O tome je progovorio i sam predsjednik županijskog HDZ-a dubrovačko-neretvanske županije, Branko Bačić, kazavši da HDZ sa Daliborom Milanom postaje ozbiljan politički faktor u Metkoviću.



- Pobijedili smo u Metkoviću na posljednjih nekoliko nacionalnih izbora, najjača smo stranka i imamo dobrog kandidata. U samom gradu jedno vrijeme smo povlačili loše poteze zbog kojih smo kažnjeni, ali sada smo se stabilizirali, kazao je Bačić za medije komentirajući stanje u Metkoviću.



Tako dolazimo do zanimljive situacije, HDZ i Most na državnoj razini koalicijski partneri i vode državu, a na lokalnoj ljuti protivnici koji jedna drugom miču tlo pod nogama.



- U Mostu je zavladala panika, a HDZ još nije ni službeno promovirao svoga gradonačelničkog kandidata, kaže nam predsjednik GO HDZ-a, Metkovića, Nikola Oršulić, koji se nada pobjedi HDZ-a u kako kaže fer i poštenoj izbornoj borbi.



– Da je Most dobro radio, ja bi im prvi pružio ruku i čestitao, ali Metković je mrtav grad i to je naša stvarnost!, ogorčen je Oršulić.



Iako je HDZ dobro zagrizao, Most se, kažu ne boji.



- Nama je drago da su u lokalnom HDZ-u svjesni da su im izgledi mali ako ne naprave "veliko pospremanje" i ne pokušaju noći nove ljude koji će moći ući u kakvu takvu utrku s Mostom, kaže Nikola Grmoja, te dodaje da tko god bio kandidat za gradonačelnika ostaje pitanje što će biti s ostalim ljudima iz vrha metkovskog HDZ-a i hoće li taj kandidat uopće imati ikakvu slobodu u donošenju odluka.



- Jedino što znam je da kandidata za gradonačelnika u panici već dulje vrijeme traže Branko Bačić i Nikola Oršulić. Smatram da nije nikako dobro da o sudbini Metkovića odlučuju njih dvojica. Naša je želja da dobijemo što kvalitetnijeg političkog oponenta s kojim ćemo se natjecati u idejama i projektima koji će pomoći našem gradu.



Mislim da smo pokazali da ne znamo što znači strah, mnogi u Hrvatskoj kojima ne odgovaraju novi standardi koje postavlja Most i promjene koje zagovaramo strahuju od Mosta i učinit će sve ne bi li nas oslabili. Ali o tome će odlučiti građani Metkovića, a ne tajkuni i kriminalne skupine, kojima smo stali na žulj, i koji će pokušaj rušenja Mosta obilno financirati, prognozirao je Grmoja.

'Stanje u gradu nije dobro'

Premda se vodi rovovska bitka između Mosta i HDZ-a, i druge političke stranke se pripremaju za lokalne izbore, pa su itekako moguća iznenađenja. HSP drži da je Metković desno biračko tijelo te da nikada u gradskom vijeću u povijesti nije sjedio njihov vijećnik, što će se očekuju promijeniti nakon svibnja iduće godine.



- Politički neiskusni Most vrlo se brzo suočio s činjenicom da kadrovski ne može pratiti doseg svojih rezultata te se, na žalost i štetu svojih sugrađana, odlučio primarno za državnu politiku, ostavivši grad Metković, kazao je predsjednik HSP-a, Tomislav Bubalo.



Snagu metkovskog HSP-a predstavljaju članovi i simpatizeri stranke, časni i ponosni mladi ljudi koji u gradu i s gradom žive, s njim se poistovjećuju i žele se s njim razvijati, drži Bubalo koji je uvjeren u dobre rezultate na nadolazećim lokalnim izborima.



Za SDP, koji u ovom sazivu gradskog vijeća Metkovića nije imao vijećnika (zbog velike izlaznosti nisu uspjeli prijeći izborni prag) stanje u gradu - nije dobro.



- Katarina Ujdur je zamijenila Božu Petrova na čelu grada te se među građanima stvorio dojam kako se ona jedina ostala brinuti o provođenju lokalne politike dok su ostali koje su birali građani Metkovića, našli više interesa u provođenju državne politike, drži čelnik gradskog SDP-a, Krešimir Kuran, koji naglašava da je ogroman gradski problem visoka stopa nezaposlenosti te iseljavanje mladih u inozemstvo i druge krajeve Hrvatske.



- Očekuju nas lokalni izbori, volio bih da se varam, ali mislim kako ćemo biti svjedoci jedne grube i prljave kampanje, koja je već prikriveno započela na društvenim mrežama i preko medija. Smatram da će u Metkoviću poslije izbora biti sklopljena koalicija ili kako će se nazvati suradnja HDZ i Mosta, čime će biti zaokružena priča o koalicijskoj vlasti na razini države, županije i grada. U takvoj situaciji neće biti više izgovora da Metković ne postane jedan od najuspješnijih gradova Hrvatske, zaključio je Kuran.

Sedmi po siromaštvu

Aktualnom politikom u Metkoviću nije zadovoljna ni Miljenka Manenica (HSLS).



- Ovih dana je na sjednici Gradskog vijeća izglasan proračun za 2017. godinu i rebalans gdje se oko 6 milijuna kuna troškova neizvršenih projekata iz ove prebacuje u narednu godinu. To je još jedan pokazatelj velikih ambicija Most nezavisnih lista, odnosno nemogućnosti, neznanja i nestručnosti da se ti projekti realiziraju, ističe Manenica.



- Vlast u gradu je jako puno obećavala. Njihova predizborna strategija razvoja Metkovića ostaje tek lijepo ispisana priča. Građani očekuju realizaciju. Njima je dosta obećanja i lijepih priča. Pozivam sve koji žele napraviti nešto za grad da se uključe u postojeće političke stranke, HSLS je kao stranka centra otvorena za sve.



Gradom već 20-ak godina vladaju nezavisni ili njihove "frakcije" te smo danas tu gdje jesmo, sedmi grad po siromaštvu u RH, rezolutna je Manenica.



Kampanja u Metkoviću već je započela. Puno je pretendenata na vlast. Bitka na Neretvi biti će u svibnju naredne godine a hoće li Most izdržati vidjet ćemo. Most se ne sprema na odstup i kako stvari stoje ide sam protiv svih.



Oršulić (HDZ): Most nije učinio ništa za grad!



U ovom gradu se ništa značajno nije dogodilo što bi građanima život bio lakši i bolji. Na slijedećim lokalnim izborima siguran sam da će građani tražit izlaz iz ovakve situacije i dati glas onima, koji će nešto moći uraditi i doprinijeti gospodarskom napretku. To zasigurno nisu oni koji su vodili ovaj grad posljednje tri godine, kazao je predsjednik GO HDZ-a Metkovića, Nikola Oršulić.



- Pomaka na bolje nema. S obzirom da je Most u vrhu vlasti na državnoj razini nije učinio ništa da bi gradu Metkoviću bilo bolje. Svi osjećemo posljedice toga a zašto je to tako moraju se preispitati oni koji su bili na vlasti, rezolutan je Oršulić, koji kaže da je gradska vlast loše planirala i još lošije odrađivala gradske projekte. Grmoja: Lokalni i nacionalni izbori nisu isto



HDZ je pobijedio na posljednjim parlamentarnim izborima u Metkoviću. Može li se to reflektirati i na lokalne izbore-pitali smo Nikolu Grmoju.



- Ne znam čemu onda promjene koje se najavljuju u metkovskom HDZ-u. Lokalni izbori s ne mogu mjerit s nacionalnim i da se rezultati nacionalnih izbora na kojima HDZ uvijek pobjeđuje u Metkoviću uzimaju kao relevantni Stipe Gabrić Jambo nikad ne bi bio gradonačelnik.



A Most je i na prošlim parlamentarnim izborima bio gotovo izjednačen sa HDZ-om dok smo ih na izborima za mjesne odbore pomeli. Sve što smo napravili u Gradu, od sređivanja stanja, vraćanja dugova i pokretanja projekata ide u prilog tome da će nam građani dati priliku da dovršimo započeti posao, smatra Grmoja. Ujdur: HDZ se budi po nalogu Zagreba



Ova godina po pitanju lokalne politike u Metkoviću bila je jako mirna i tiha. Oporba gotovo da se i nije pojavljivala na sjednicama Gradskog vijeća niti su nudili bilo kakve prijedloge, kojima bi pokušali poboljšati aktivnosti i rad gradske uprave, a to nikako nije dobro jer se uvijek može bolje te smo i sami kao gradska uprava od HDZ-a i HSS-a očekivali puno kvalitetnije i konstruktivnije djelovanje, kazala je Katarina Ujdur.



- Očekujemo buđenje oporbe po nalogu središnjica iz Zagreba i vjerojatno prljavu kampanju, ne zato što oporba misli da Most loše vodi grad, nego zato jer je interes mnogih da Most ostvari što lošiji rezultat u Metkoviću, smatra Ujdur.